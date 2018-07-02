Бедность рискует стать отличительной чертой Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

2 июля 2018, 11:38

Украинское государство тотально не доверяет гражданам, которые отвечают государству таким же уровнем доверия и любви.

Как это ни печально, но бедность украинцев рискует стать главной отличительной чертой страны. "Украина" и "бедность" будут вскоре восприниматься в мире как слова синонимы. Бесчисленные реформы, которые кто только не пытался провести в стране - МВФ, ЕС, США, все правительства- привели к тому, что Украина, по сути, по уровню жизни не вышла за 1991 г.

При этом за 26 лет "реформирования" страна получила полностью разваленную социальную систему, распадающуюся инфраструктуру и в добавок оказалась еще и суверенным банкротом. Украину сейчас кое как удерживает на плаву международная солидарная финансовая помощь, но все равно, если ситуация не будет радикально улучшаться, то в стране неизбежно произойдет социальный взрыв.

Но ведь должно же быть какое-то научное объяснение такого удивительного феномена. Почему украинцы беднее всех своих соседей, с которым когда были в едином СССР? Почему реформы в Украине постоянно проваливаются?

Читайте также Изъятие Нацбанком копеек: выиграют все, кроме украинского народа

Ответ, конечно, есть. Он заключается в том, что социальный капитал украинцев уступает другим народам. И в первую очередь по таким критериям как доверие к соотечественникам, терпимость к воровству и обману, отношение к долгу и закону. Это базовая причина бедности украинцев. Все остальное - коррупция политиков и чиновников, халатность, безответственность - являются лишь производными от низкого качества социального капитала.

Сопоставим, для примера, две параметра. ВВП на душу по ППС для различных стран и такой интересный показатель как доля невозвратных кредитов (ДНК) от общего числа выданных кредитов. ДНК, на самом деле очень важный показатель. Он показывает не только состояние экономики. Он также показывает уровень культуры в бизнесе, уровень ответственности заемщика и кредитора, их доверия друг к другу. То есть ДНК - это важнейший социальный показатель, характеризующий социальный капитал в стране.

Возьмем для начала развитые страны ( все данные за 2017г, долл )

Израиль 36.3 тыс 1.3%
Норвегия 71.8 тыс 1.3%
Швеция 51.4 тыс 1.1%
Финляндия 44.3 тыс 1.7%
Австралия 50.3 тыс 0.9%
Австрия 49.8 тыс 2.4%
США 59.5 тыс 1.1%
Дания 49.8 тыс 2.4%
Эстония 31.7тыс 0.5% (!!)

Корреляция налицо! Высокий уровень жизни прямо связан с серьезным отношением к взятому кредиту. Теперь возьмем, условно говоря, "второй эшелон" западных демократий

Чехия 35.5 тыс 3.7%
Латвия 27.6 тыс 3.5% 
Польша 29.5 тыс 3.9%
Словакия 33 тыс 3.7%
Испания 38.2тыс 4.5%
Португалия 30.4тыс 13.3%
Хорватия 24.4 тыс 11.2%
Болгария 21.6 тыс 10.4%
Италия 38.1 тыс 14.4% (все-таки итальянцы это не немцы!)
Греция 27.7 тыс 45.6% (вот где корень проблем у греков)
Кипр 37 тыс 40.2% (офшор есть офшор!)

Красноречивая корреляция, показывающая как связаны уровень жизни и ДНК! Теперь посмотрим как обстоят дела у наших собратьев по бывшему СССР, которые не вошли, как прибалты, в ЕС

Беларусь 18.9 тыс 12.9%
Грузия 10.7 тыс 2.8 %
Армения 9.4 тыс 5.4 %
Казахстан 26.2 тыс 12.2%
Молдова 5.6 тыс 18.4% (трагедия!)
Россия 27.8 тыс 10%

И, наконец, как недавно сообщил НБУ, Украина 8.7тыс 56%!! Катастрофа!

Вот это и есть низкое качество социального капитала, безответственность и склонность к кидку.

Читайте также МВФ ухудшил свой прогноз по росту украинской экономики: детали

А у нас, кстати, есть вообще экономика, в подлинном смысле слова при таком уровне ДНК? Или, а что за абракадабру представляет собой наша экономика? Как она вообще "работает" кто то понимает? Может быть МВФ понимает, который берется ее реформировать?

Вопросы? Нет? Тогда я задам.

Почему украинское государство не позволяет украинцам самим платить все видом налогов со своей зарплаты, а заставляет это делать юридические лица, где трудятся наши граждане?

Ответ очевиден: Украинское государство тотально не доверяет украинцам. Оно не верит, что украинцы способны честно заплатить налоги, поэтому государство заблаговременно налоги забирает. Украинцы, разумеется, отвечают государству таким же уровнем доверия и любви. Кстати, попутно вопрос: "А разве может человек называться гражданином своей страны и принимать осознанное участие в выборах своей власти, если он добровольно, без принуждения, не уплачивает налоги?".

Интересно, что в последние годы феноменальные темы рост демонстрирует Турция, где ДНК всего 2.7%. Высокий социальный капитал турок налицо. До войны 1939 г. уровень доверия немцев друг к другу был крайне низким - всего 8% . Военная катастрофа, как ни странно, сблизила немцев и довела уровень доверия до 60%. Это и привело к послевоенному экономическому чуду Германии. Высокие темпы роста, которые сейчас демонстрирует Грузия, также связаны с резким увеличением доверия друг к другу. ДНК Грузии равен всего 2.8%!

Все попытки украинских властей, МВФ, ЕС и всего Запада в целом реформировать Украину и поднять ее уровень жизни окажутся сизифовым трудом, не помогут никакие Планы Маршала, если они не сопровождаются улучшением социального капитала. Он так низок, что вскоре поставит под вопрос само существование государства. А его может поднять только власть, которая должна первой демонстрировать доверие к своим гражданам. Поэтому МВФ, если он реально хотел бы помочь Украине, должен был бы начинать реформы не с НАБУ и АКС, - это все ложные цели - а с требования предоставить украинцам право самим платить все свои налоги. И если американцы запускали реформу милиции, то надо было набраться принципиальности и смелости и потребовать чтобы бы во главе МВД стоял совсем другой человек, с другими нравственными ценностями. Зачем лепить горбатого!

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина налоги ВВП кредиты днк Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять