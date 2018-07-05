Законопроект по блокировке сайтов — шаг к "законам 16 января" Януковича

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны без особого обсуждения одобрил законопроект № 6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы без решения суда. И сразу же рассмотрение этого законопроекта в первом чтении было включено в повестку дня.

До сих пор применение ограничений и блокирование контента осуществлялось лишь в отношении вражеской пропаганды, в первую очередь, ресурсов, связанных с пропагандой Российской Федерации и сепаратистских информационных источников. Украинские медиа пока что не подвергались ограничениям, блокированию или запрету. Такие меры предпринимались в основном относительно российских СМИ, что не вызывало вопросов или сопротивления со стороны украинского общества и украинского медиа-сообщества. Разве что кроме небольшой части, которая слишком обеспокоена защитой российского информационного продукта…

С продвижением данного законопроекта появился риск того, что украинская власть может распространить запрет не только на откровенно вражеские и провокационные ресурсы. Власть может пойти дальше и, кроме таких ресурсов как "Страна", может начать блокировать ресурсы, которые критикуют действующую власть, лично президента, либо подают информацию, которая вызывает недовольство высшего политического руководства страны, к примеру, расследования, касающиеся деятельности "Укроборонпрома".

Это вызывает опасения. И на эти вопросы инициаторы и разработчики данного законопроекта не дают ответов. Документ содержит слишком размытый и нечеткий перечень причин и обстоятельств, которые могут привести к запрету или блокированию информационного ресурса.

Хочу напомнить, что в Украине не требуется обязательная регистрация сайта как средства массовой информации. Это позволяет говорить о том, что Украина — среди стран с достаточно развитой свободой слова, наличием волеизъявления и возможности озвучить свою позицию. И я бы не хотел, чтобы нас загоняли в некое "Прокрустово ложе", а те свободы, которые сейчас есть, были бы нивелированы ограничительными или запретными мерами, которые власть могла бы применять так, как ей будет выгодно, по отношению к тем или иным информационным ресурсам. В таком случае это уже будет не борьба с иностранным контентом, враждебным по отношению к Украине, не с информационной гибрессией, а закон двойного назначения, с помощью которого можно будет блокировать за оппозиционное мнение или позицию.

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С чем связана спешка в продвижении законопроекта в Раде? Все просто — сейчас есть необходимое количество голосов, которые можно задействовать и мобилизовать для принятия данного законопроекта. Уже в сентябре этих голосов может не быть… Если сейчас за данный законопроект может проголосовать часть "радикалов", часть "Народного фронта", часть БПП, возможно, и некоторые внефракционные депутаты, то уже с наступлением осени каждая политическая сила или даже группировки внутри партий начнут играть свою роль, использовать трибуну для собственного политического позиционирования. И тогда мобилизовать депутатов для продуктивного голосования, тем более, за такой противоречивый законопроект, как этот, будет достаточно сложно.

Насколько опасны эти законодательные новшества накануне выборов? Есть опасность, что контент любых сайтов расследований и антикоррупционных сайтов, которые поднимают вопросы, например, коррупции в "Укроборонпроме", либо расследуют деятельность президента Украины, СБУ, Генпрокуратуры, НАБУ или других структур, когда четко указывается на коррупционную деятельность руководства, будет рассматриваться прокурором, следователем или судьей как вредящий национальным интересам и такой, который создает вызовы национальной безопасности государства и подрывает конституционный порядок.

Например, сайт может опубликовать мнение эксперта о необходимости принятия новой конституции Украины — Конституанты. Следователи будут рассматривать это как посягательство на существующий конституционный порядок и сочтут это вызовом национальной безопасности страны. И в результате они примут решение о запрете данного контента и блокировании сайта.

В связи с продвижением данного законопроекта Украину стали сравнивать с Россией, Беларусью, Китаем, КНДР… Насколько это корректно? В Евросоюзе существуют ограничения для информационных ресурсов, связанных с пропагандой ИГИЛ, "Исламского государства". В США существуют механизмы блокирования контента, связанного с пропагандой насильнических действий и идеологии ненависти. Как видим, есть некоторый опыт ограничения контента в мире.

Однако в нашем случае слишком уж много параллелей можно провести с "законами 16 января". Слишком много. И я бы не хотел, чтобы все эти параллели были закреплены в украинском законе.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"