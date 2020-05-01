Украине нельзя было идти по пути жесткого карантина

Жесткий карантин в Украине не оправдан / Фото pixabay.com

Карантин в Украине намерены сворачивать — не по рекомендациям медиков, а из страха перед протестами, которые будут нарастать. В общем, как бездумно, на испуге, вводили, так и закрывают. Не дай Бог, еще и тестирование свернут - совсем беда будет.

Сейчас, по совокупности данных, можно говорить о том, что же собой представляет эта эпидемия.

Коронавирусы существуют. Скверная особенность нынешнего в том, что он поражает альвеолы легких, организм страдает от кислородной недостаточности, что вызывает резкое обострение хронических болезней. Но прямых симптомов этого, как правило, нет, пока болезнь не заходит далеко.

Подчеркиваю: такой вирус НЕ МОЖЕТ использоваться как боевое средство из-за малой летальности (8-10%) и большой изменчивости. Но вирус, исходно выявленный у летучих мышей, действительно изучали. В частности, в Уханьской биолаборатории. И в составе исследовательской группы была, как минимум, одна гражданка США. Обычная научная работа, результат которой публикуется в "Нейчур", получаются гранты и премии.

Читайте такжеПосле карантина заробитчане снова поедут за границу, но уже навсегдаОчевидно, что опасность мутирования вируса с переходом на человека, была недооценена. Но это произошло. Китайское руководство, поскольку среди ученых была американка, решило, что это какая-то хитрая подстава от дяди Сэма. И, на всякий случай, развернуло масштабную контрэпидемиологическую операцию в провинции Ухань (если бы вирус был так опасен, как считается, то он успел бы заразить весь Китай, пока его распространение начали блокировать).

Американцы же решили, что это китайцы что-то зловредное сконструировали и выпустили в свет. Вслед за американцами так решили и европейцы. И все начали бороться со страшной предполагаемой угрозой, причем, во многом бороться методами, которые для данного вируса даже повышают летальность. Речь о том, что иного способа получить иммунитет, как переболеть, не существует (вакцинация — это тоже болезнь, только в специально ослабленной форме). Но если пугать людей, лишать их работы и средств к существованию, запрещать им выходить на свежий воздух, заниматься спортом и т.д., то это стресс. Который снижает иммунитет и повышает заболеваемость и летальность.

Но большинство национальных руководителей действовали как политики: лучше перебдеть, а то потом избиратели не проголосуют, голос грамотных эпидемиологов почти нигде не услышали.

Вот почему умные шведы не закрыли начальное обучение? Потому что дети очень контактны, и у них иммунитет очень сильный. Они быстро подцепляют всякую хворь, но переносят ее, как правило, легко, и потом служат как бы вакциной для взрослых, принося им уже ослабленную форму болезни. Что ускоряет выработку коллективного иммунитета для населения. Кроме шведов, мало кто рискнул действовать таким образом, да и шведов тоже слегка "нагнули".Читайте такжеЧто не так с карантином в Украине

На определенном этапе раздутую угрозу эпидемии решили использовать мировые финансисты, чтобы избавиться от токсичных активов, плохих кредитов и "мыльных пузырей" всяческих деривативов. Ну, и встряхнуть мировую экономику, где расплодилось слишком много иждивенцев. В число которых, увы, попадает и Украина.

Но такое оздоровление мировых финансов за счет слабых требует целенаправленного поддержания "вирусного психоза", что мы и наблюдаем в мировых СМИ.

То есть, во многом, мировая эпидемия коронавируса — это как стихийное, так и сознательное нагнетание психоза и истерии, существенно превосходящее реальную опасность. Скажите, вот зачем дезинфицировать дороги и тротуары, если известно, что вирус на поверхностях не живет?

Украине нельзя было идти по пути жесткого карантина. Во-первых, мы, привыкшие не жить, а выживать, куда жизнеспособнее изнеженных европейцев и американцев. Во-вторых, для нас борьба с болезнью в виде бездумного и несправедливого карантина оказывается смертельнее самой болезни. Что явно показывает статистика — как эпидемиологическая, так и экономическая.

Но уже поздно. Посмотрим, насколько наша легендарная живучесть поможет нам уцелеть в неласковом прагматичном посткарантинном мире. МВФ, говорите, условия выкатывает? То ли еще будет.