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Разборки с Порошенко - не самая большая проблема Зеленского

Александр Кочетков

политический аналитик

27 мая 2020, 12:15публикуется на языке оригинала

Из ситуации с конфликтом ГБР однозначно выигрывает, причем в одну калитку и с разгромным счетом, именно Порошенко, укрепляя уверенность своих сторонников в том, что он остается в политической игре.

Порошенко не боится никого из украинских силовиков

​Поведение Порошенко – неявка на допрос в ГБР по картинам и одновременное проведение выставки – открытая демонстрация того, что он не боится уголовного преследования со стороны любых украинских силовиков – НАБУ, ГБР, Генпрокуратуры и пр., а также того, что он уверен в своем политическом будущем, что чрезвычайно важно для 10-12% его сторонников.

Этим он также демонстрирует, что власть Владимира Зеленского никчемна по сравнению с ним и она ничего ему сделать не может. Каждый день каждым своим поступком он стремится опровергнуть одно из самых ярких заявлений избирательной кампании Зеленского о том, что он не конкурент Порошенко, а его приговор. Поведение экс-президента показывает, что приговор этот - оправдательный.

Порошенко чрезвычайно боится оказаться даже в СИЗО и, он приходит на допросы только для того, чтобы снять напряжение. Но когда он чувствует, что ему ничего не грозит, он занимается хуцпой - в еврейском фольклоре есть такое понятие крайней наглости, пренебрежения и игнорирования всех правилам. Именно этим Порошенко активно и занимается.

Читайте такжеПорошенко снова показал, что закон ему не писанВ конфликте с ГБР однозначно выигрывает, причем в одну калитку и с разгромным счетом, менно Порошенко, укрепляя уверенность своих сторонников в том, что он остается в политической игре. А Зеленский и его власть и тут демонстрируют несостоятельность даже в отношении серьезного, но куда менее опасного врага, чем, к примеру, Виктор Медведчук.

Персональное противостояние Порошенко и Зеленского ударит непосредственно по Зеленскому. Хотя для него главная угроза не олигарх, а ужасающая экономическая ситуация, на которую срочно нужно изыскивать деньги любым путем. В том числе, и путем интриг с американцами, подыгрывая Трампу в деле Байдена и в то же время преследуя Порошенко, чтобы он оказался прижатым к стенке и дал те показания, которые необходимы Трампу в этом деле. Соответственно, происходящее сейчас – это проекция противостояния Трампа и Байдена на американских выборах и, к сожалению, подыгрывание администрации США в надежде получить какие-то финансы, которые позволят выжить в период кризиса. Иными словами, ситуация у него весьма печальная и в этой связи проблемы во взаимоотношениях с Порошенко – лишь малая часть всего клубка его проблем.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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