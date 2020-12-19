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Разгон ФОПов может закончиться для Зеленского Ростовом

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
19 декабря 2020, 10:39

Был у нас уже один президент, который любил разгонять людей на Майдане дубинками.

Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря
Протесты ФОПов в Киеве 15 декабря / Reuters

Рубрика "Они ничего не поняли и ничему не научились". Эту фразу приписывают одному из очевидцев, который смотрел на реставрацию Бурбонов во Франции, которая для них закончилась опять печально.

Приблизительно то же самое мы видим в отношении нашей уважаемой власти относительно политики, которую они проводят.

Читаю посты депутатов от "Слуг народа" относительно принятого бюджета — хоть к ране прикладывай: надои растут, все в порядке, все хорошо, забота о стране в полный рост. При этом они умалчивают, что сократили затраты на образование, сократили затраты на медицину. Врач Голубовская кричит вовсю, что лечить в следующем году будет нечем и некому.

Увеличены затраты на аппарат Офиса президента, увеличены затраты на ДБР и другие силовые органы (ну, понятно, должен же кто-то защищать власть от разгневанного народа). Раздута статья на коррупционное строительство дорог — 150 млрд. При этом говорят, что денег нет.

Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командыИ это все на фоне бунтующих ФОПов, которых загоняют дубинками на Майдане, избивая. Не согласен с тем, что они не ведут диалога. Это и есть диалог.

Чем опасно для власти то, что происходит сейчас? ФОПы — это не политические оппоненты Зеленского. Это не явные сторонники Порошенко. Это не сторонники Бойко, это не сторонники Тимошенко. Хотя представители команд этих политиков явно или косвенно поддерживают протест ФОПов. Это не яркие сторонники Гройсмана, который активно критикует бюджет и активно намекает, что он готов быть премьер-министром..

Это сторонники Зеленского, которые голосовали за него. К которым уже подтягиваются на Майдане медики, учителя, шахтеры. Но самое интересное в этой истории, что даже Янукович понял, что не надо забирать у людей последнее. И они остановили это, несмотря на то, что у них и власть покрепче была, и денег у людей было больше, и тарифы были пониже, и поддержка была в 25%.

Мы видим, что "Слуги народа" находятся в полной виртуальной реальности и уверены в своей правоте, указывая на то, что есть какая-то поддержка у народа 25-30%. Был у нас уже один президент, у которого, как и у "Слуг", было 25-30%. Он тоже любил разгонять людей на Майдане дубинками. Все равно это закончилось Ростовом.

Как бы без намеков…

Владимир Зеленский Тарас Загородний ФОП
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