Разразится ли в США майдан в случае победы Трампа

На думку Тараса Чорновіла, нинішні протести в США дуже нагадують антимайдан / GettyImages

На тлі нинішніх "гарячих" подій у Сполучених Штатах багато хто намагається уявити, що відбуватиметься в країні в разі чергової перемоги на президентських виборах Дональда Трампа, які тоді протести можуть охопити США.

Проте передусім не варто переоцінювати значення нинішніх протестів у Штатах. Ті, хто говорить, що "в Америці склалася вибухова ситуація" або "США стали бочкою з порохом", явно перебільшують. Так, загибель Джорджа Флойда та дика поведінка поліцейського, який його затримував, вразила багатьох. Однак відсоток американців, які вийшли на протести, від загальної кількості багатомільйонного населення США – мізерний. Політичні виступи дуже вузькі, але ними прикривається мародерське середовище, міське дно, яке намагається, користуючись ситуацією, нажитися і пограбувати.

Нинішні протести в США – це всього 10% від акції "жовтих жилетів" у Франції.

Увага до цієї події була б значно меншою, якби на цій темі не почали грати політики: кандидат від демократів Джозеф Байден прийняв сторону протестувальників, а кандидат від республіканців Дональд Трамп засудив їхні дії. Тільки завдяки цьому подія отримала великий розголос.

Читайте такжеПлохие новости для тех, кто осуждает протесты в СШАНе важливо, хто саме переможе на президентських виборах – Трамп чи Байден, будуть незадоволені. Перемога будь-кого з них викличе негативну реакцію в іншої частини суспільства. Тому після оголошення результатів президентських виборів у США точно будуть незадоволені і протести. І ці акції будуть більш уміло розкручені, ніж усі попередні.

Важко уявити, як у разі перемоги Трампа поводитиметься Байден. Адже Байден – начебто консервативна і спокійна людина – зараз раптом почав підігрувати нездоровим пристрастям у Штатах: чомусь він підтримав ці озвірілі та мародерські акції. Маючи цей приклад перед очима, ми не можемо сказати, як саме він себе поведе.

Хто б не переміг, у США і далі будуть протести та різні акції. Якщо переможе Трамп, він і далі буде знищувати медичну систему Обами, що викличе обурення бідних верств населення. Якщо переможе Байден, він скасує цілу низку рішень, які ухвалював Трамп, зокрема, щодо міграційної ізоляції, а також здійснить лівацький крок, коли багаті будуть змушені поділитися з бідними, а консервативна частина американського суспільства неминуче почне бунтувати: хтось відмовиться платити податки, хтось заявить про згортання бізнесу або виведення його зі Штатів.

Проте обурення однієї з частин електорату після виборів не матиме особливих наслідків. Інакше кажучи, в разі перемоги Трампа ймовірність якихось "майданів" буде нульова. Тому що в США існує потужна правова система, і основа американської демократії – це вибір людей: їхні голоси ніхто не фальсифікує, їхній вибір повноцінний, тому той, кого обрали, має стати президентом. Згадайте, як були обурені демократи, коли на минулих виборах змагалися Трамп і Гілларі Клінтон, і Трамп переміг. Тупали ногами, кричали, хтось ридав – обурення було колосальне. Але – така Конституція США, і все, крапка. Трамп став президентом, бо такий результат виборів.

Так було і буде завжди: електорат кандидата, який програв, ніколи не буде задоволений результатом. Але в США завжди розуміють, що такий вибір їхніх співгромадян, і такий закон їхньої держави. Тож вибори закінчилися – всі розійшлися.

Читайте такжеФинансовые элиты запустили процесс распада АмерикиТому жодних майданів в Америці не буде.

Та й взагалі, у таких країнах, як США, майдани, в принципі, неможливі. Майдан є виступом проти несправедливості, яка порушила основи демократії або ціннісні основи. А такого в Америці, в принципі, не відбувається.

Те, що ми спостерігаємо зараз – це не майдан, а типова зухвалість радикальної частини суспільства, дії якої перетворюються на звичайне мародерство. Адже зараз на вулиці американських міст здебільшого вийшли тисячі мародерів, які б’ють і підпалюють машини, розбивають вітрини, грабують магазини тощо. Є і сотні протестувальників, які проводять акції, доносять свою позицію, але їх в рази менше. Тож усе це, скоріше, нагадує антимайдан.

А подібні "антимайдани" в США ніколи не призводять до масштабних зрушень або змін в житті держави. Нинішні події у Штатах, скоріше, нагадують, як у 2015-2016 роках в Україні "козу водили": підпалювали російські банки або салони краси під виглядом офісу Медведчука. Все це виглядає дуже маргінально: під правильними гаслами – суцільна дикість.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, колишній народний депутат України, спеціально для Главреду