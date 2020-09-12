США уже безнадёжны, их распад неизбежен

Активисты движения BlackLivesMatter продолжают протесты в США / GettyImages

Хорошее объяснение для тех, кто плохо или совсем не понимает, ЧТО творится в Америке.

По сути, в США отменяется принцип равенства всех людей перед законом, и правосудие отныне отправляется в зависимости от принадлежности человека к расовой, этнической, гендерной и др. группам. Людей делят на различные группы по степени их угнетения белой расой и прочая лабуда.

Демократы скатились в радикальную марксистскую идеологию, а старуха Клинтон на днях объявила, что Байден не признает своего поражения на выборах.

Америка уже не сможет вылезти из того лево-расистского болота, в которое она погрузилась. Ситуация зашла уже очень далеко и она необратима.

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США неизбежно распадутся, потому что размываются базовые принципы , на которых они были построены. Это закат Западной цивилизации. Это окончательный закат капитализма. На все про все 10-15 лет.

На арену выходят Индия и Китай. Мир ожидают новые тёмные времена, аналогичные тем, которые были после распада Римской Империи. Это период, когда ни одна страна не в состоянии стать мировым гегемоном и мир будут разрывать региональные войны за передел зон влияния.

Все это будет.