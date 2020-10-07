Трамп устроит в США грандиозный скандал

Дебаты Трампа и Байдена / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить материалы, связанные с деятельностью Хиллари Клинтон, администрации Обамы, ЦРУ, ФБР и других правительственных организаций, которые занимались слежкой за избирательной компанией Трампа. А также сфабриковали дело о связях Трампа с Россией и о заговоре по свержению Трампа, который, как утверждается, был организован в кабинете уходящего Обамы.

Америке придется пройти через грандиозный скандал, подобного которому она еще не знала за всю свою историю. Он заставит американских обывателей блевать от отвращения и от осознания того коррупционного болота, в которое провалилась вся государственная машина США и вся политическая система Америки, от того, что все фальшиво и все прогнило.

Этот скандал потрясет основы США. Какой выйдет и выйдет ли вообще, Америка из этого скандала, неизвестно.

Читайте такжеТрамп перед выборами ломает весь мир "через колено"Известно, что Трамп собирался сделать заговор демократов достоянием общественности ранее, за 3-4 месяца до выборов, чтобы камня на камне не оставить от демократов, от коррумпированного Байдена, клана Клинтонов, но, видимо, не смог это сделать из за сопротивления спецслужб.

Судя по всему, во втором раунде дебатов Трамп сделает из маразматика и номенклатурного коррупционера Байдена форменную котлету.