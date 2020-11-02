Выбросьте статистику МОЗ в мусорник. Масштабы поражения гораздо страшней

По загруженности больниц Украина приближается к ста процентам / УНИАН

Целый день разрывается телефон.

Помоги срочно сдать ПЦР.

Помоги быстро сделать КТ.

Помоги найти антибиотики.

Помоги устроить близкого в больницу.

Помоги найти кислородные концентратор.

Помоги попасть в больницу и найти кислород - это самый массовый запрос последней недели. В моем окружении.

Люди целыми семьями массово болеют и очень многие с тяжелыми последствии.

Честно говоря.

Читайте такжеУкраинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор АмосоваВот именно сейчас мне стало по-настоящему страшно - как много людей запрашивают именно госпитализацию.

Уже никто не спрашивает про отдельную палату или какой-то особый уход:

- Алексей, я уже звоню всем кому могу. Просто помоги с госпитализацией.

По официальным данным загруженность коек около 80%. А по моим ощущениям от общения с врачами, даже в насыщенном больницами Киеве, мы стремительно приближаемся к 100%.

Мне абсолютно очевидно.

Ежесуточную статистику от МОЗ можно смело выбросить в мусорник. Она ограничена максимумом сделанных тестов и близко не отображает реальную картину поражения.

Сейчас уже бессмысленно говорить про потерянное время и маски. Просто берегите себя.

Раньше надо было болеть. Сейчас начинается самое неудачное время для болезни.

А ещё. Прошу, не списывайте очевидные COVID симптомы на сезонное ОРВИ - идите и делайте тест. Этим вы сильно сэкономите время врачам и может быть не займёте дефицитную койку с кислородом в больнице.