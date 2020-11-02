Выбросьте статистику МОЗ в мусорник. Масштабы поражения гораздо страшней

Сейчас уже бессмысленно говорить про потерянное время и маски. Просто берегите себя.
Целый день разрывается телефон.
Помоги срочно сдать ПЦР.
Помоги быстро сделать КТ.
Помоги найти антибиотики.
Помоги устроить близкого в больницу.
Помоги найти кислородные концентратор.
Помоги попасть в больницу и найти кислород - это самый массовый запрос последней недели. В моем окружении.
Люди целыми семьями массово болеют и очень многие с тяжелыми последствии.
Честно говоря.
Читайте такжеУкраинцев отрезвят от COVID-скептицизма только похороны в каждом доме - профессор АмосоваВот именно сейчас мне стало по-настоящему страшно - как много людей запрашивают именно госпитализацию.
Уже никто не спрашивает про отдельную палату или какой-то особый уход:
- Алексей, я уже звоню всем кому могу. Просто помоги с госпитализацией.
По официальным данным загруженность коек около 80%. А по моим ощущениям от общения с врачами, даже в насыщенном больницами Киеве, мы стремительно приближаемся к 100%.
Мне абсолютно очевидно.
Ежесуточную статистику от МОЗ можно смело выбросить в мусорник. Она ограничена максимумом сделанных тестов и близко не отображает реальную картину поражения.
Сейчас уже бессмысленно говорить про потерянное время и маски. Просто берегите себя.
Раньше надо было болеть. Сейчас начинается самое неудачное время для болезни.
А ещё. Прошу, не списывайте очевидные COVID симптомы на сезонное ОРВИ - идите и делайте тест. Этим вы сильно сэкономите время врачам и может быть не займёте дефицитную койку с кислородом в больнице.