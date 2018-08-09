Под драку и «выкручивание рук» суд решил не пускать Савченко на поруки

Савченко не отпустили на поруки.

Народного депутата Надежду Савченко Киевский апелляционный суд на поруки не отпустил: ее адвокатам в ходатайстве отказано.

При этом нардепу оставили прежнюю меру пресечения – содержание под стражей – на этот раз до 7 сентября 2018 года, несмотря на просьбы адвокатов поместить Савченко под домашний арест, пишет «Украинская правда».

После оглашения судебного решения в зале суда разгорелась потасовка. По словам Савченко, ее сестре Вере «выкручивали руки».

После заседания адвокат обвиняемой Константин Глоба заявил, что решения Киевского суда они оспорят в суде международной инстанции.

Желание взять Савченко на поруки высказали 28 человек, среди которых ее сестра Савченко – Вера Савченко, ее помощница – Татьяна Проторченко, Герой Украины Степан Хмара, юрист Виктор Шишкин, нардепы Виталий Куприй и Сергей Мельничук.

Напомним, СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Позже Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.

Савченко также решила засудить Генпрокуратуру за «порочащую информацию». Нардеп передала исковое заявление через своих адвокатов.