У Порошенко поделились планами по войне в Крыму

Изет Гданов / УНИАН

Украинские власти пока не планируют возвращать под свой контроль аннексированный Крым силовым путем.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает УНН.

"Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка (украинских санкций) и расширения этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сети удалось установить личности десяти морских пехотинцев ВС РФ, которые под личиной "зеленых человечков" участвовали в аннексии Крыма весной 2014-го.