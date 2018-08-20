У Порошенко поделились планами по войне в Крыму

По словам Изета Гданова, есть "решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора".
Украинские власти пока не планируют возвращать под свой контроль аннексированный Крым силовым путем.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает УНН.
"Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка (украинских санкций) и расширения этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Сети удалось установить личности десяти морских пехотинцев ВС РФ, которые под личиной "зеленых человечков" участвовали в аннексии Крыма весной 2014-го.