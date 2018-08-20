В Сети раскрыли личности российских морпехов, участвовавших в аннексии Крыма

"Зеленые человечки" / YouTube

Благодаря удачно проведенной OSINT-разведке в Сети удалост установить личности десяти морских пехотинцев ВС РФ, которые принимали под личиной "зеленых человечкой" участвовали в аннексии Крыма весной 2014-го.

Такая информация содержится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm. Все "деанонимизированные" военнослужащие служили в тот период в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и впоследствии были награждены российскими властями почетными медалями "За возвращение Крыма": 1) младший сержант Михаил Комлев, 30.05.1991; 2) Анатолий Шульга, 31.12.1992; 3) Артем Еремин, 01.11.1994;. 4) Андрей Петренко, 10.08.1995; 5) Артем Злобин, 13.07.1995; 6) Александр Акользин, 05.08.1993; 7) Павел Кузьминов, 12.07.1994; 8) Александр Мунтиев, 02.06.1993; 9) Максим Стариков, 19.10.1990; 10) Алексей Чирков, 07.06.1993.

Напомним, ранее сообщалось о том, что волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер".