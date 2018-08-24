Администрация США серьезно рассматривает вопрос вхождения Украины в НАТО - Болтон

24 августа 2018, 17:58

Советник Трампа отметил, что сейчас все зависит от действий самой Украины.

Болтон отметил, что Украина прогрессирует на пути в НАТО
Болтон отметил, что Украина прогрессирует на пути в НАТО / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает вопрос о вступлении Украины в ряды стран-членов Североатлантического альянса.

"НАТО уже некоторое время рассматривает роль Украины. Еще администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы Украина и другие страны были странами, которые в ускоренном темпе будут приняты в члены Альянса, но с этим Европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Я думаю, что сейчас нынешняя администрация Читайте такжеУкраина останется в ситуации риска в случае постройки "Северного потока-2" - Болтонрассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины. Несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит требования по политическим и военным вопросам, но прогресс есть", - заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-брифинге в Киеве, передает УНН.

"Я думаю, прогресс сделано, однако еще многое предстоит сделать", - добавил он. 

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Украина и США рассмотрят шаги о невмешательстве РФ или других стран в выборы в Украине в 2019 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина НАТО США вступление в НАТО Джон Болтон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:58
"Ездят там, где убивали людей": люди возмутились кортежами политиков на аллее Небесной сотни
18:32
В Чехии президента страны обозвали "пророссийским троллем"
18:16
Тимошенко: Україна переможе, Донбас і Крим будуть повернуті, країна вступить в ЄС і НАТО актуально
17:58
Администрация США серьезно рассматривает вопрос вхождения Украины в НАТО - Болтон
17:32
В Испании решено перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко
16:59
Украина останется в ситуации риска в случае постройки "Северного потока-2" - Болтон
16:40
В Киеве объявили повышенный уровень пожарной опасности до 27 августа
16:37
В РПЦ ответили на заявление Порошенко о церкви, которая "освящает гибридную войну Путина" Видео
16:28
В США убили экс-модель Playboy с русскими корнями
15:56
"Чрезвычайно удачный образ". Одесская Барби в Москве позировала в соблазнительном купальнике
15:29
Еще один солдат потерял сознание на параде в центре Киева, опубликовано фото
14:59
США помогут защититься от вмешательства России в украинские выборы
14:28
От инаугурации до парада: как солдаты теряли сознание на выступлениях Порошенко Видео
14:03
"Ряд крепких зубов, показанных мышебратьям". В Сети отреагировали на военный парад в Киеве
13:45
Аренда согласована: стало известно, где продолжит карьеру украинский вратарь "Реала"
13:16
Порошенко хочет избавиться от влияния церкви, которая "освящает гибридную войну Путина" Видео
13:07
Независимость в цифрах мнение
12:47
В центре Киева солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко Видео
12:19
Вика из "НеАнгелов" в опасной позе покрасовалась на качелях
12:18
Пикирующая лира: у Турции впереди экономический провал и безработица мнение
11:49
Порошенко рассказал о важности Украины для Европы Видео
11:24
В Киеве на параде ко Дню независимости впервые прозвучало новое военное приветствие, опубликовано видео Видео
11:18
В РФ "Правый сектор" обвинили в подготовке убийства 50 российских чиновников
10:51
В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве после выходных
10:50
Прямое попадание: под Авдеевкой бойцы ВСУ уничтожили технику и блиндаж боевиков Видео
10:27
"Копия Джей Ло". Глюкоза похвасталась снимком с известным юмористом
10:17
На Луганщине боевики применили артиллерию, есть жертвы и разрушения Видео
09:58
Военный парад в Киеве на День независимости: прямая видеотрансляция
09:57
"Сплоченная несгибаемая нация". Как Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости Видео
09:55
Импичмент Трампа: что это значит для Украины мнение
09:47
"Мы всегда будем стоять рядом": как мировые лидеры поздравляли Украину с Днем независимости Видео
09:40
Кучма назвал факторы, которые больше всего тормозят развитие Украины
09:27
"Мозгов вообще нет": Вернидуб эмоционально отреагировал на удаление полузащитника "Зари" Видео
09:18
"Не был алкоголиком, не курил". В Киеве в авто сгорел человек, фото с места трагедии
08:57
"Чемпион юмора". Екатерина Варнава поделилась забавным фото
08:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
08:17
Обречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости мнение
08:11
"Подъем евро". Нацбанк назвал официальный курс гривны после выходных
07:50
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
07:49
Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы Видео
07:26
Кремль находится на грани истерики мнение
07:20
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
07:12
Кравчук пояснил, как воспитать в Украине добросовестных чиновников
06:59
Парад на День независимости: что стоит ругать и чем стоит гордиться мнение
06:36
Ученые выяснили, почему люди стонут во время секса
06:15
Когда и как празднуется День шахтера в 2018 году в Украине
05:50
Генерал-разведчик рассказал, где на Донбассе ждать нового удара боевиков
05:24
В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка
05:01
"Вау, какой разрез": Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде
04:33
Кучма назвал главные ошибки за время независимости Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять