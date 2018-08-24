Администрация США серьезно рассматривает вопрос вхождения Украины в НАТО - Болтон

Болтон отметил, что Украина прогрессирует на пути в НАТО / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает вопрос о вступлении Украины в ряды стран-членов Североатлантического альянса.

"НАТО уже некоторое время рассматривает роль Украины. Еще администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы Украина и другие страны были странами, которые в ускоренном темпе будут приняты в члены Альянса, но с этим Европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Я думаю, что сейчас нынешняя администрация Читайте такжеУкраина останется в ситуации риска в случае постройки "Северного потока-2" - Болтонрассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины. Несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит требования по политическим и военным вопросам, но прогресс есть", - заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-брифинге в Киеве, передает УНН.

"Я думаю, прогресс сделано, однако еще многое предстоит сделать", - добавил он.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Украина и США рассмотрят шаги о невмешательстве РФ или других стран в выборы в Украине в 2019 году.