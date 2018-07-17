Риторика "щита Европы" устарела: эксперт назвал главное препятствие Украины на пути в НАТО

Главной причиной, по которой страны НАТО пока не хотят видеть Украину в составе альянса является то, что Киев на сегодняшний день является не столько "возможностью", сколько "проблемой" для альянса.

Такое мнение выразил ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко в интервью "Апострофу".

"Если мы хотим приблизиться, а тем более - вступить в альянс, то первое, что нужно сделать, - понять интересы и потребности наших партнеров: как работает НАТО, какую роль может играть Украина и является ли она сегодня возможностью для альянса? К сожалению, дела такие, что на сегодня мы в большей степени проблема, вызов или риск. И прежде всего по этой причине, а не из-за каких-то намерений Кремля, лобби Москвы или чего-то подобного, сегодня государства-члены НАТО будут выступать против присоединения Украины к альянсу", - говорит Капитоненко.

По словам эксперта, существенная разница есть в понимании терминов "война", "гибридная угроза" Украиной и Западом.

"Наши заявления не меняются уже четыре года, однако вряд ли мы приблизились к НАТО с 2014 года. Наша риторика построена на идее о том, что мы сдерживаем агрессию России и таким образом защищаем всю Европу (иногда даже употребляется очень сомнительный термин "цивилизованный мир") от российской гибридной угрозы. Мы путаем несколько понятий и вещей, кроме того, гибридная угроза и война - не совсем то, что у нас понимают под этим термином. Да и безопасность европейцы воспринимают совсем не так, как мы. От российской угрозы мы защищаем в первую очередь себя, а для стран-членов НАТО эта угроза выглядит совсем по-другому, а не как прямая военная угроза в случае с Украиной", - пояснил Капитоненко.

Капитоненко отмечает, что украинские власти продолжают уверяют, что борются за "европейские ценности", но сами не демонстрируют прогресса в этих вопросах.

"Если продолжать использовать риторику четырехлетней давности о том, что мы сражаемся за европейские ценности, то тех, кто понимает и разделяет эти взгляды на Западе, будет становиться все меньше. Ведь европейские ценности - это правовое государство, демократия, экономическое развитие, защита прав нацменьшинств, то есть базовые фундаментальные вещи, в которых Украина отстает и не демонстрирует прогресса в последние годы", - подытожил эксперт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доложили о результатах встречи на саммите альянса почти пустому залу.

Также Петр Порошенко пригрозил изоляцией в ответ на заявление Венгрии о намерении блокировать вступление Украины в НАТО из-за нарушения прав нацменьшинств.

"Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции", - заявил Порошенко в ответ на просьбу прокомментировать выступление Венгрии по итогам саммита НАТО.