Приветствие "Слава Украине!" намерены ввести не только для военных

Копам сменят приветствие / Нацполиция

Украинские власти предлагают приветствие "Слава Украине!" закрепить не только для военных, но еще и для полицейских.

Соответствующе решение о внесении поправок в законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы" (№ 7549) уже принято Комитетом Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Эти правки, собственно, и предусматривают закрепление для полицейских приветствия "Слава Украине!", пишет Департамент коммуникации МВД Украины.

Рада этот законопроект рассмотрит во втором чтении на этой пленарной неделе.

Напомним, 6 сентября Рада в первом чтении приняла законопроект, который заменяет воинское приветствие для военнослужащих ВСУ с советского "Здравия желаю" на "Слава Украине"/ "Героям слава".

В свою очередь глава украинского Минобороны и генерал армии Украины Степан Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ. Официальная "презентация" новых приветственных фраз состоится в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову. Спикер российского МИД назвала его "мерзким и отвратительным".