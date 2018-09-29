Лавров в ООН призвал "вразумить" Украину и одобрил миссию на Донбассе

Лавров считает, что западные страны должны повлиять на Украину / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на введение миротворцев ООН на Донбасс в качестве охраны для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ в Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану", - цитирует чиновника ТАСС.

В рамках выступления он заявил, что Киев "тешит себя иллюзиями" о вводе миротворцев в регион при поддержке Запада "и все чаще грозит силовыми сценариями".

"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", - добавил Лавров.

Напомним, в соцсетях обсуждают, как Лавров весьма недипломатично приравнял к туалету собственную делегацию после инцидента с Петром Порошенко.