"Управляемый хаос": Лещенко объяснил, на что рассчитывает действующая власть в Украине

По мнению нардепа, президент Порошенко активно готовит для себя "пути отступления".
Для того, чтобы выиграть второй срок, технологи президента Петра Порошенко придумали смысловую рамку "он или реванш". Они пугают страну прошлым, ренессансом регионалов и агентов Кремля. Однако куда опаснее "ежедневный реванш, происходящий прямо сейчас".
Такое мнение высказал нардеп Сергей Лещенко ("БПП") в своей колонке в журнале "Новое время".
Депутат перечисляет примеры такого "реванша": дело мэра Хрькова Геннадия Кернеса, "Роттердам+", дело о "вышках Бойко" и др.
"Реванш - это когда Аваков заводит свои фирмы на охрану морских портов, выгоняя сотни людей на биржу труда. Реванш - это когда новым главой ГФС становится человек, отстраненный от должности руководителя Одесской таможни по подозрению в контрабанде", - пишет Лещенко.
Депутат считает, что цель действующей власти - установить в стране управляемый хаос.
"На что рассчитывает власть? На управляемый хаос. Рассорить между собой активистов. Заполучить лидеров мнений за деньги. Продавать свою уникальность, томос и безвиз. Это все имеет мало общего с государственной деятельностью. Но много общего с политическим базаром. А пока главная цель ближайшего времени - обезглавить НАБУ. Ведь Порошенко, перестав быть президентом, утратит иммунитет от расследований Антикоррупционного бюро. Поэтому пока он еще президент, нужно подготовить себе пути отступления", - пишет Лещенко.
Ранее сообщалось, что незадолго до сообщения о продаже завода "Кузня на Рыбальском", принадлежащего президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко, более 60 тыс. кв м недвижимости предприятия было бесплатно передано компании "Буд-Реновация", которая также принадлежит Порошенко и Кононенко.