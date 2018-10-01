"Управляемый хаос": Лещенко объяснил, на что рассчитывает действующая власть в Украине

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Для того, чтобы выиграть второй срок, технологи президента Петра Порошенко придумали смысловую рамку "он или реванш". Они пугают страну прошлым, ренессансом регионалов и агентов Кремля. Однако куда опаснее "ежедневный реванш, происходящий прямо сейчас".

Такое мнение высказал нардеп Сергей Лещенко ("БПП") в своей колонке в журнале "Новое время".

Депутат перечисляет примеры такого "реванша": дело мэра Хрькова Геннадия Кернеса, "Роттердам+", дело о "вышках Бойко" и др.

"Реванш - это когда Аваков заводит свои фирмы на охрану морских портов, выгоняя сотни людей на биржу труда. Реванш - это когда новым главой ГФС становится человек, отстраненный от должности руководителя Одесской таможни по подозрению в контрабанде", - пишет Лещенко.

Депутат считает, что цель действующей власти - установить в стране управляемый хаос.

"На что рассчитывает власть? На управляемый хаос. Рассорить между собой активистов. Заполучить лидеров мнений за деньги. Продавать свою уникальность, томос и безвиз. Это все имеет мало общего с государственной деятельностью. Но много общего с политическим базаром. А пока главная цель ближайшего времени - обезглавить НАБУ. Ведь Порошенко, перестав быть президентом, утратит иммунитет от расследований Антикоррупционного бюро. Поэтому пока он еще президент, нужно подготовить себе пути отступления", - пишет Лещенко.

Ранее сообщалось, что незадолго до сообщения о продаже завода "Кузня на Рыбальском", принадлежащего президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко, более 60 тыс. кв м недвижимости предприятия было бесплатно передано компании "Буд-Реновация", которая также принадлежит Порошенко и Кононенко.