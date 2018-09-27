Порошенко подарил себе недвижимость "Кузни на Рыбальском" перед продажей завода

"Кузня на Рыбальском"

Незадолго до сообщения о продаже завода "Кузня на Рыбальском", принадлежащего президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко, более 60 тыс. кв м недвижимости предприятия было передано компании "Буд-Реновация".

"14-16 августа более 60 тысяч кв м киевской недвижимости на Электриков, 26, где расположена "Кузня на Рыбальском", было передано ООО "Буд-Реновация", - сообщает Bihus.Info.

При этом, отмечают журналисты, компания "Буд-Реновация", основным родом деятельности которой является организация строительства, основана три месяца назад самой ПАО "Кузня на Рыбальском", ее конечные бенефициары - также Порошенко и Кононенко.

Среди переданной недвижимости - цеха, склады и верфь. Отмечается, что судя по основаниям, указанным в выписке из реестра, имущество передано "Буд-Реновации" безвозмездно.

Юристы считают, что основной причиной, по которой недвижимость могли вывести перед продажей, могло быть желание покупателя защитить имущество от возможных посягательств, или избежать выплаты обязательств, накопившихся у предприятия за предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что группа "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".