Порошенко решил избавиться от крупного актива

Президент Украины Петр Порошенко

Фонд "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента Украины Петра Порошенко, достиг соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" президенту страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - написал он.

Фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко - крупнейший акционер "Кузницы на Рыбальском" (82,5 процента). 11,5 процента акций предприятия владеет фонд "ВИК" нардепа от "БПП" и близкого соратника президента Игоря Кононенко.

24 сентября внефракционный нардеп Виктор Чумак передал Петру Порошенко подписанное 40 парламентариями письмо с просьбой публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях на посту главы государства..

Депутаты просят главу президента дать пресс-конференцию, или провести с ними открытую встречу по поводу информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, а также уклонении от уплаты налогов в Украине.