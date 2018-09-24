Нардепы вызвали Порошенко на разговор о его "злоупотреблениях"

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Внефракционный нардеп Виктор Чумак передал президенту Петру Порошенко подписанное 40 парламентариями письмо с просьбой публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях на посту главы государства.

"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов", - написал Чумак в Facebook.

Депутаты просят главу президента дать пресс-конференцию, или провести с ними открытую встречу по поводу информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, а также уклонении от уплаты налогов в Украине.

Также нардепы требуют комментариев Порошенко о возможных злоупотреблениях президентом властью при проведении тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.

В письме также затрагиваются вопросы по поводу сообщений о бизнесах президента в России, подкупе депутатов и установления им контроля над рядом украинских правоохранительных структур.

facebook.com/vik.chumak

Выступая накануне с посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.