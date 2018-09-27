Официально: завод у Порошенко покупает министр времен Януковича

27 сентября 2018, 14:10

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

УНИАН

Группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "ТАС".

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

"О планах группы "ТАС" по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета Украины", - добавили в пресс-службе.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее "Фонд "Петра Порошенко". - Прим.). Ему принадлежит 82,5 процента акций. 11,5 процента акций предприятия владеет фонд "ВИК" нардепа от "БПП" и близкого соратника президента Игоря Кононенко.

Основные направления производства "Кузни" - судостроение, машиностроение и металлообработка.

По итогам 2017 года предприятие увеличило чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности в 2,2 раза по сравнению с 2016-м годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза (557,36 процента) - до 776,18 млн грн.

Сергей Тигипко - украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины (2010-2012 в Кабмине Николая Азарова. - Прим.).

О намерении продать завод накануне сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Ленинская кузница Сергей Тигипко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:57
"Нах*й - это туда!". В Сети потешаются над гигантской синей рукой вместо памятника Ленин в Киеве
14:55
У "Киевстара" массово лег интернет: что стало причиной и когда восстановят
14:45
Украинский суда проходили через Керченский пролив с российскими лоцманами на борту
14:31
Хабиб vs Конор: прогноз и аналитика элитных бойцов UFC
14:26
"Девочка-бомба": Надя Дорофеева поразила фанатов новым образом
14:23
Состояние беспредела: ребята в Кремле уже не могут остановиться мнение
14:16
Двухметровые "дрова " из дуба и граба: СМИ выяснили интересные подробности о контрабанде украинского леса Видео
14:13
Ценная пропажа. Из Киево-Печерской лавры "спионерили" икону Георгия Победоносца
14:10
Официально: завод у Порошенко покупает министр времен Януковича
13:54
Вчерашний день Петра Алексеевича, или Что показал день рождения президента мнение
13:52
"Это конец и смерть!": известная украинская писательница-ведьма рассказала об осеннем шабаше 27 сентября
13:47
Меган Маркл заморозила яйцеклетки по указанию Елизаветы II - СМИ Видео
13:15
"Ты - единственная!": изменивший муж Ани Лорак поздравил ее с днем рождения
13:12
"Деграданты и Лавров". Журналист дал прогноз о новой "холодной войне" между РФ и США
12:36
"Украину так еще никто не позорил": в сети высмеяли совместное фото Порошенко с Трампом
12:34
Беременна в пятый раз: Дэвид и Виктория Бэкхем ждут пополнения в семье - СМИ Видео
12:26
Google 20 лет: интересные факты и новые функции Видео
12:22
Пассивный день: нумеролог рассказала, что нельзя делать 27 сентября
12:12
Ани Лорак – 40: лучшие хиты и клипы певицы Видео
11:28
В Украине заработали новые правила парковки и правила ПДД: штрафы со скидками и эвакуация авто Видео
11:04
Глава "Укрпошты" рассказал, почтальоны могут прекратить носить пенсии
10:44
Слишком маленькие девочки. Полиция прореагировала на откровенную рекламу белья с детьми в Одессе
10:42
СМИ показали видео, как Климкин опозорился во время выступления Порошенко в ООН Видео
10:35
В Сети появился первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Видео
09:57
На украинском флоте рассказали, зачем будет построена военная база в Азовском море Видео
09:56
Девушка дня Instagram: сексуальная косплеер Кэйтлин Сирагуса Фото
09:36
Воздвижение Креста Господнего-2018: что нельзя делать
09:34
Украина либо вступит в НАТО, либо в Россию областями мнение
09:33
СМИ узнали, что МВФ требует от властей Украины ради нового кредита
09:02
Покусилась на святое. Супрун усомнилась в пользе ежедневного поедания супов и борщей
08:57
Не Россия: Трамп нашел нового виноватого во вмешательство в выборы президента США
08:19
В Минсоцполитики рассказали, как сильно вырастут цены на газ для украинцев
08:17
Как Кремль будет расшатывать Закарпатье мнение
08:16
Что означает праздник Воздвижения Креста Господня и почему надо бояться змей в этот день Видео
07:43
Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным
07:38
"Иди на запах". Поэт Орлуша жестко поглумился над сортирным юмором Лаврова по поводу Порошенко
07:14
Стали известны самые болтливые знаки Зодиака
06:56
Наш отец оказался сукою: в России растет недовольство Путиным мнение
06:35
Вера, Надежда, Любовь – праздник-2018: как в этот день привлечь любовь и спасти близких
06:14
Чего боятся женщины разных знаков Зодиака и как им преодолеть эти фобии
05:43
"Хуже укуса змеи": медики объяснили, почему опасно пить вчерашний чай
05:09
Битье кремлевской посуды: журналист рассказал о последствиях разрыва Договора о дружбе с РФ
04:27
"Очень нежно": Ирина Шейк показала фигуру в шелковой пижаме
04:02
Политолог объяснил, что делать Украине с "венгерской проблемой", и почему сейчас
03:36
Как побороть осеннюю депрессию Видео
02:58
Американская модель покрасовалась в кружевном белье Фото
02:27
В Чехии назвали "спекуляцией" обвинение в раздаче паспортов жителям Закарпатья
02:01
"Я выгляжу лучше, чем справедливость и правосудие". Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты Видео
01:36
Массовое отравление водой в Макеевке: число госпитализированных увеличивается
01:05
Максакова тайно вышла замуж и лишилась квартиры – СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять