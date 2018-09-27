Официально: завод у Порошенко покупает министр времен Януковича

УНИАН

Группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "ТАС".

Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются.

"О планах группы "ТАС" по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета Украины", - добавили в пресс-службе.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее "Фонд "Петра Порошенко". - Прим.). Ему принадлежит 82,5 процента акций. 11,5 процента акций предприятия владеет фонд "ВИК" нардепа от "БПП" и близкого соратника президента Игоря Кононенко.

Основные направления производства "Кузни" - судостроение, машиностроение и металлообработка.

По итогам 2017 года предприятие увеличило чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности в 2,2 раза по сравнению с 2016-м годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза (557,36 процента) - до 776,18 млн грн.

Сергей Тигипко - украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины (2010-2012 в Кабмине Николая Азарова. - Прим.).

О намерении продать завод накануне сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - заявил он.