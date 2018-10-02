Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

"Радио Польша"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Польшей в оборонной сфере.

"Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны", - сообщила пресс-служба украинского президента.

Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений и военных культурных мероприятий.

Накануне замглавы польского МИДа Бартош Цихоцкий заявил, что реформы в Украине не должны тормозиться из-за конфликта идентичности с Польшей.

"О трудностях, в том числе серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или конфликте идентичности - на западе", - сказал Цихоцкий