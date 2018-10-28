В Киеве нардеп устроил "бучу" на "Дискотеке 80-х" из-за пионерских галстуков: опубликовано видео

Владимир Арьев / Facebook

Депутат украинского парламента из фракции "БПП" Владимир Арьев в Киеве посетил концерт-фестиваль "Дискотека 80-х" и вызвал патруль полиции из-за посетителей в пилотках и пионерских галстуках.

Соответствующее сообщение нардеп опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook. "Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине? Приехала полиция – красное сняли, оформляют, пытались наехать на полицейских… заявление в полицию написал. Больше их не видел. полконцерта испорчено, но мы не жалеем", – написал депутат Рады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арьев устроил разборки по Сети с волонтером и автогонщиком Алексеем Молчановым.