Развал ВСУ: генерал-разведчик раскрыл стратегию РФ по подрыву потенциала украинской армии

В Украине реализовывали стратегию подрыва потенциала ВСУ / Comments.UA

Бывший руководитель Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский заявил о том, что до начала российской агрессии государственная политика в Украине была направлена на сокращение социального обеспечения военнослужащих ВСУ и являлась частью системной кампании противника по подрыву потенциала украинской армии.

По его словам, сокращение социального и материального обеспечения военнослужащих заложило фундамент и стало одним из ключевых факторов развала ВСУ на момент 2014 года.

"Параллельно, все эти годы руководство проводило системную политику по сокращению численности ВСУ, вначале, в сугубо экономических целях, а потом и в целях уничтожения государства. Для якобы решения социальных вопросов военнослужащих проводилась распродажа военного имущества. В результате, уже во времена Кравчука, а потом Кучмы министрами обороны и генералами второго эшелона были созданы десятки дочерних предприятий и различных структур, которые распродавали оружие, военную технику, землю и недвижимость украинской армии, а средства шли в офшоры, на создание кланов и олигархов", - заявил генерал Скипальский. "С приходом Ющенко комитет по социальной защите военнослужащих вообще ликвидировали. Вначале при Гриценко, а потом и при Еханурове начались дополнительные проблемы с обеспечением, лишения надбавок, манипуляции окладами и даже пайками. Квалифицированных, достойных офицеров начали убирать, а привели тех, кто занимался продажами и развалом", - добавил Скипальский в материале на "Корреспонденте".

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в материале на "Главреде" раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь.