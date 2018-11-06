Военный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь

6 ноября 2018, 09:30

Идеи Александра Лукашенко нам совершенно ни к чему, считает Игорь Романенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / president.gov.by

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его страна готова взять на себя ответственность за обеспечение мира на Донбассе неприемлемо для Украины из-за того, что Беларусь является членом союзного государства с РФ, при этом Россия доминирует над Беларусью во всех областях, в том числе – в военной.

Как пишет в материале на "Главреде" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, россияне, если им понадобится, без страха и сомнения используют свое положение и применят оружие, размещенное в Беларуси.

По его мнению, Лукашенко не мог сделать свое резонансное заявление, не согласовав его предварительно с Путиным.

Он отметил, что Москва дала возможность белорусам проявить такую инициативу из-за того, что на Кремль осуществляется давление американцев и европейцев, в частности, союзников Украины по "нормандскому формату".

Эксперт предупредил, что одной из целей, которую при этом попытается достичь Россия – легитимировать свое присутствие на Донбассе: "И поскольку Украина категорически не соглашается участие российского контингента в составе миротворческой миссии ООН, Москва пытается подсунуть нам белорусов".

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Романенко считает, что если белорусские войска начнут "обеспечивать контроль над российско-украинской границей", это будет значить, что российские конвои из России как заходили регулярно на Донбасс, так и будут заходить дальше.

"Белорусы могут заехать в Украину на чем угодно – на тракторах, троллейбусах и так далее, однако впереди них в любом случае будут идти российские танки. Потому эти идеи Лукашенко нам совершенно ни к чему", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в Кремле заявили о том, что предложение президента Александра Лукашенко о готовности белорусской стороны обеспечить проведение выборов на оккупированном Донбассе и контроле границы между Украиной и РФ необходимо согласовать с "руководством" ОРДЛО.

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Украина Беларусь Александр Лукашенко
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