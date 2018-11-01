В Кремле оценили неожиданное предложение Лукашенко о контроле границы на Донбассе

В Кремле оценили неожиданное предложение Лукашенко / udf.by

Предложение президента Александра Лукашенко о готовности белорусской стороны обеспечить проведение выборов на оккупированном Донбассе и контроле границы между Украиной и РФ необходимо согласовать с "руководством" ОРДЛО.

"Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, необходимость понять, насколько главари "ДНР" и "ЛНР" готовы к реализации подобной инициативы, пишет rt.com.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к разрешению конфликта на Донбассепри согласии заинтересованных сторон. При этом он подчеркнул, что Минск "не напрашивается на роль миротворца или посредника".

Напомним, 26 октября президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. При этом он заявил, что доверяет Лукашенко "на сто процентов".