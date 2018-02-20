Генерал СБУ объяснил, почему Россия не хочет объединения "ДНР" и "ЛНР"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский заявил, что Российская Федерация не хочет объединения самопровозглашенных "ЛНР" и ДНР".

Псевдореспубликами проще управлять поодиночке, рассказал эксперт в комментарии "Обозревателю".

По его словам, между квазигосударствами возможно противостояние.

"Россия не желает объединения этих новообразований, марионетками проще управлять поодиночке, чем объединить", — объяснил собеседник.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук говорил, что власти РФ пытаются устранить существующие противоречия между так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а со временем может пойти на их объединение.