"Были на растяжке": Порошенко признался, можно ли было не повышать цены на газ для населения

Порошенко прокомментировал повышение цены на газ / Reuters

Украинский президент Петр Порошенко у себя в Тwitter прокомментировал новые тарифы на газ для населения.

Сначала он выразил сомнение по поводу того, можно было бы обойтись без очередного резкого скачка цен для простых украинцев. Комментируя ситуацию, он употребил слова "вряд ли".

"Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не должны были 2019-2020 годы преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", – заявил он.

Читайте также"Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газ для населенияОднако практически сразу же его сомнения сменились решительностью – и гарант заверил, что без подорожания было просто не обойтись, ведь "правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим".

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариям? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", – добавил Порошенко.

/ twitter.com/poroshenko

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа для населения тарифы на тепло в Украине вырастут не более чем на 16%. "Если речь идет о 70 процентах, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", – сказал Гройсман.

В то же время в Киеве с 1 декабря 2018 года тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ предлагают повысить на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал. Причем в двух районах Киева уже повысили тарифы на отопление и горячую воду. Решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента. Такое решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ.

С учетом стоимости доставки, распределения и НДС цена газа для населения составляет 8 тыс. 548,92 грн за 1 тысячу кубометров (+22,9 процента к действующей с 1 апреля 2017-го), для ТКЭ - 8 тыс. 361,85 грн за 1 тысячу кубометров (+22,8 процента).

24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16%.