"Банально бухают": нардеп пожаловался на перегар в Раде перед принятием госбюджета-2019

В Раде перед принятием госбюджета-2019 был перегар, сообщил нардеп

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко заявил, что в сессионном зале Верховной Рады до голосования за законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год был перегар.

Нужно принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "бухать просто банально", сказал политик во время рассмотрения законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты (№8265), пишет УНИАН.

"Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, — это прямо ощущение перегара в воздухе", — отметил нардеп.

Читайте такжеКива рассказал о пьянстве Порошенко на МайданеВ то же время он поставил риторический вопрос: "это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли?". "Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать бюджет", — добавил народный избранник.

Напомним, 23 ноября рано утром Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете Украины на 2019 год (№9000) с дефицитом более 80 млн гривен (свыше 2% валового внутреннего продукта).