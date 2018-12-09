Порошенко попросил Онуфрия помочь в освобождении украинских моряков

Петр Порошенко и митрополит Онуфрий / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой связаться с Москвой для освобождения захваченных украинских моряков.

"Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - заявил Порошенко.

При этом президент напомнил, что после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако президент РФ избегает разговора, сообщает пресс-служба главы государства.

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Порошенко подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными: "Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности".

Он также подчеркнул, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращения частичной оккупации Азовского моря.

Ранее Путин заявил о том, что отказывается разговаривать с Порошенко из-за того, что "не хочет принимать участие в избирательной кампании украинского президента".