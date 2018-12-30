"Его могут просто съесть": социолог оценил вероятность победы Зеленского на выборах

Владимир Зеленский

Шоумена Владимира Зеленского могут просто "съесть" в политике из-за отсутствия у него опыта, заявил известный украинский социолог Евгений Головаха.

Оценивая вероятность его участия в президентских выборах и гипотетическую победу Зеленского, он подчеркнул, что на шоумена будет огромное давление со всех сторон.

"Трудно представить, как он будет в таких условиях строить какую-то целостную политику. Тоже самое можно сказать и о Вакарчуке", - отметил Головаха в интервью Апострофу.

В то же время социолог отметил первые признаки положительных изменений в глубинных показателях состояния украинского общества.

"Сейчас самое высокое социальное самочувствие за все периоды наблюдений. Уровень деморализованности уменьшился по сравнению с 2013 годом. Это свидетельствует о движении страны в правильном направлении. И теперь важно провести честные выборы, то есть чтобы сами избиратели поверили, что это возможно. Важное представление, что Украина способна не только на олигархическую систему и охлократию, но и на нормальное демократическое будущее", - добавил Головаха.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, во втором туре президентских выборов Зеленский побеждает Юлию Тимошенко.