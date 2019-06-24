Будучи пять лет президентом страны, Порошенко стал вести себя как первоклассник - политолог

24 июня 2019, 19:11

Порошенко попал в ловушку, как и Оппоблок, который говорит о мире.

Петр Порошенко
Порошенко стал вести себя как первоклассник / facebook.com/petroporoshenko

У партии Петра Порошенко Европейская солидарность небольшой рейтинг, но это легко объяснимо. Петр Алексеевич не подтвердил своим избирателям преемственности старых тезисов, которые дали ему эти 23 процента. Если бы он продолжал говорить про "армию-мову-віру", то спокойно набирал бы 7-8 процентов. Но он срочно заговорил о НАТО. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"Если сравнивать Запорожец и Мерседес, то конечно лучше Мерседес. Но мы то его купить не можем. И это говорит о слабости политтехнологического штаба бывшего президента. Конечно, нам нужно в НАТО, но нас туда никто не приглашает. И я не понимаю - почему политтехнологи не подсказывают Порошенко примитивность этих ходов", - отметил Небоженко.

По словам политолога, в этой ситуации Порошенко попал в ловушку, как и Оппоблок, который говорит о мире.

"Ведь все знают, что мира не будет. Да, он нужен, но на условиях России невозможен. Порошенко нужно было держаться своей линии, национал-консервативного электората. Но он решил осовременить свою избирательную кампанию, и тем самым, банализировал ее", - убежден Небоженко. 

Политолог подчеркнул, что нельзя после того, как будучи пять лет президентом страны, начинать себя вести как первоклассник. И решение назвать партию Европейская солидарность - выглядит унизительным. Именно сейчас Европа показывает отказ солидарности с Украиной. Нужно было выбрать что-нибудь домашнее. 

"Сложно сказать, что будет с рейтингом на протяжении предстоящего месяца. И вся проблема в том, будет ли Порошенко искать новые темы, а за месяц до выборов это является большой ошибкой. Или он попытается все-таки поднять рейтинг за счет традиционного электората. Ему нужно набрать хотя-бы на полтора процента больше – до 6,5%, чтобы пройти уверенно в парламент", - объяснил эксперт.  

Читайте также"Будто таракана сушёного жуёт": в Сети обсуждают унылое фото Порошенко, лопающего пловНебоженко также обратил внимание на то, что если бывший президент не будет работать над традиционным националистическим электоратом в Украине, тогда голоса перейдут к партии Голос. И Святославу Вакарчуку ничего не надо делать, потому что электорат уже подготовлен и обработан Порошенко. 

"В избирательной кампании Петра Алексеевича ситуация сложная, ведь Андрей Парубий - яркий представитель украинского регионального национализма. И вдруг он оказался в партии Порошенко, а не вместе с Олегом Тягнибоком, Андреем Билецким и так далее", - резюмировал Небоженко.

Напомним, ранее сообщалось, социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду.

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Петр Порошенко выборы в Раду Виктор Небоженко новости Украины Европейская солидарность
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