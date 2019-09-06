На Банковой нет стратегии, есть только жажда пиара: эксперт прокомментировал обмен пленными

Виталий Кулик считает, что Москва "выкручивает руки" Киеву/ УНИАН

Офис президента и сам Владимир Зеленский находятся в плену послевыборной эйфории - Зе-команда идет на уступки России, чтобы обеспечить себе краткосрочную пиар-кампанию. Однако, эти уступки в результате могут обернуться для Украины большой проблемой. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Эксперт не исключает, что в дальнейшем речь будет идти о целом пакете договоренностей со страной-агрессором, связанных не только с обменом заложниками, но и амнистией.

"Они (команда президента, - ред.) абсолютизировали нормандский формат, обмен политзаключенных и потому сейчас идут на уступки, которые могут обернуться для нас большой проблемой. Как по мне, скорее всего, сейчас речь будет идти о целом пакете договоренностей РФ, связанной не только с обменом заложниками, но и амнистией (об этом уже есть некоторые утечки), разведению сил не только в Станице Луганской, но и в Петровском и Золотом, вопросы, связанные с функционированием объектов на неподконтрольной территории, функционирования КПВВ. И по всем из них пока что видны только наши уступки. И эта однобокость указывает на то, что на Банковой нет стратегии, есть только план обеспечить себе краткосрочную пиар-кампанию", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Читайте такжеБезсмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленнымиЭксперт также считает, что все происходящее сейчас в судах – выкручивание рук официальному Киеву со стороны России.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

По данным СМИ, Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ. Нидерланды попросили украинскую сторону не передавать Цемаха российской стороне.

5 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией и заявил, что обмен будет масштабным.

По данным РосСМИ, обмен пленными между Россией и Украиной может состояться уже в субботу, 7 сентября.