На Майдане сотни тысяч людей спели гимн Украины: опубликовано видео

На Новый год около 500 тысяч человек спели гимн Украины на Майдане Независимости в Киеве.

После этого в центре столицы продолжилось празднование Нового года, сообщает "Украинская правда". В центре столицы, по оценкам разных изданий, собралось от 100 до нескольких сотен тысяч человек.

На Майдане находятся эксперты и специалисты Книги рекордов Гиннеса, которые зафиксировали этот результат. Официальную заявку на регистрацию рекорда организаторы подали раньше.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит Индии - там весной этого года национальный гимн страны спели 121630 человек.

В связи с этим, украинцы имеют большие шансы побить это достижение. Прямую онлайн-трансляцию празднования Нового года на Майдане смотрите здесь.