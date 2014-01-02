В Европе заверили, что вопрос освобождения Тимошенко остается актуальным для ЕС

Вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко остается на повестке дня Евросоюза.

Об этом сказала евродепутат, председатель фракции Зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс,

которая встречала Новый год на Евромайдане в Киеве, пишет Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, не создается ли у нее впечатление, что из-за украинского Евромайдана в ЕС на второй план подвинулся вопрос освобождения Юлии Тимошенко, Хармс сказала: "Нет, это требование остается постоянным. Европейский парламент большинством голосов принял решение, что предпосылкой подписания Соглашения об ассоциации с Украиной является принятие ею принципов правового государства, устранение случаев выборочного правосудия и освобождение политических узников. И поскольку Украина все еще далека от этого, по моему убеждению, вопрос Юлии Тимошенко будет оставаться в ЕС в повестке дня", - подчеркнула европолитик.

Она также заметила: "Юлию Тимошенко в Украине фактически осудили за то, что заключение ею газовых соглашений с Россией в 2009 году было непрозрачным. А что Украина имеет сейчас? Последние газовые соглашения с Россией - кто и что о них знает? Поэтому дальнейшее пребывание Тимошенко в заключении недопустимо, тем более что до сих пор она нуждается в медицинской помощи".



Напомним, что освобождение Юлии Тимошенко было одним из условий выполнения Украиной требований Евросоюза при подписании Соглашения об ассоциации.