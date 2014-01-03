Тимошенко попросила тюремщиков смягчить ей условия отбывания наказания

Экс-премьер Юлия Тимошенко 30 декабря 2013 года обратилась к руководству Качановской колонии с просьбой облегчить ей условия отбывания наказания в связи с истечением трети срока, на который она осуждена.

Об этом заявил ее защитник Сергей Власенко, пишет УНИАН.

Он также подчеркнул, что администрация Качановской колони "не имеет права" отказать Тимошенко в удовлетворении этого заявления.

"Администрация Качановской колоний не имеет права отказать в удовлетворении заявления, поскольку она (Тимошенко –ред.) отбыла одну треть своего наказания и имеет право на облегчение режима пребывания, в том числе на возможность свободного выхода в город Харьков", - сказал Власенко.

Вместе с тем он отметил, что защите Тимошенко стало известно, что 4 января администрация Качановской колонии планирует отказать в удовлетворении этого заявления.

"Но нам стало известно, что 4 января администрация Качановской колонии, вопреки закону, планирует отказать в удовлетворении этого заявления", - заявил он.

Напомним, освобожденный экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал Президента Виктора Януковича брать пример с российского коллеги Владимира Путина и освободить Юлию Тимошенко.