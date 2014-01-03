Оппозиция требует от Захарченко убрать "Беркут" из правительственного квартала

Оппозиционные политики обратились с депутатским запросом к главе МВД Виталию Захарченко требуя разблокировать правительственный квартал в частности и центральные улицы Киева от бойцов "Беркута" и спецвойск.

Об этом сказал депутат от "Батькивщины" Андрей Парубий, сообщается на сайте политсилы.

"Мы обращаемся к министру Захарченко и исполняющему обязанности (председателя КГГА - ред) Голубченко с требованием разблокировать улицу Грушевского и все прилегающие улицы", - сказал Парубий.

По его словам, ежедневно оппозиция получает десятки обращений от киевлян, которые жалуются на неправомерные действия работников милиции, которые препятствуют проходу граждан по улицам в центре города, в частности Липской, Шелковичной, Садовой.

"Нарушается конституционное право человека на свободное передвижение", - отметил Парубий.

"Если это введено чрезвычайное положение, нам важно, чтобы об этом было сообщено. Чтобы общественность Украины знала номер приказа, и на каком основании это происходит", - сказал депутат.

По его словам, отряды самообороны Майдана готовы помочь коммунальщикам разблокировать центр Киева.

Депутат также напомнил, что на Майдане Независимости проходит бессрочная мирная акция протеста и постоянные встречи депутатов с гражданами и доступ к центру города является свободным для киевлян.

"Нам очень часто говорит министр Захарченко, что из-за Майдана заблокирован центр Киева. Но вы знаете, что каждый человек может свободно зайти на Майдан и выйти. Все понимают, что здесь происходит мирный протест и встречи с депутатами. Что происходит на перекрытой Беркутом улице Грушевского - непонятно", - сообщил Парубий.

Напомним, 30 декабря суд потребовал от Захарченко предоставить приказы о пребывании "Беркута" на Майдане.