Свободовец о гаишнике, "сбитом" активисткой Автомайдана: это комедия

Нардеп от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк прокомментировал заявление столичной милиции о гаишнике, якобы сбитом участником Автомайдана.

Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере.

"ГАИ устроила провокацию в отношении участницы Автомайдана. Патрульный сломал зеркало, а теперь говорит, что его хотели сбить. Комедия", - поделился мнением свободовец.

"Полтора десятка майоров и подполковников вокруг одной участницы Евромайдана. А когда прокуроры или менты убивают на дороге – ни одного", - написал Сиротюк.

Как гаишник бросался под машину, а потом имитироал перелом ноги, смотрите здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня участники Автомайдана присоединились к пикетированию управления ГАИ в Киеве. Они перекрыли подъезд к улице Богдана Хмельницкого возле здания управления. Подняли капоты машин и включили аварийные сигналы. В пикетироании принимали участие около 600-700 человек.

видео: youtube.com