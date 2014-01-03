Свободовец о гаишнике, "сбитом" активисткой Автомайдана: это комедия

Патрульный сам сломал зеркало, уверяет Сиротюк.
Нардеп от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк прокомментировал заявление столичной милиции о гаишнике, якобы сбитом участником Автомайдана.
Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере.
"ГАИ устроила провокацию в отношении участницы Автомайдана. Патрульный сломал зеркало, а теперь говорит, что его хотели сбить. Комедия", - поделился мнением свободовец.
"Полтора десятка майоров и подполковников вокруг одной участницы Евромайдана. А когда прокуроры или менты убивают на дороге – ни одного", - написал Сиротюк.
Как гаишник бросался под машину, а потом имитироал перелом ноги, смотрите здесь.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня участники Автомайдана присоединились к пикетированию управления ГАИ в Киеве. Они перекрыли подъезд к улице Богдана Хмельницкого возле здания управления. Подняли капоты машин и включили аварийные сигналы. В пикетироании принимали участие около 600-700 человек.
видео: youtube.com