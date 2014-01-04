Ильенко назвал свою версию избиения

Нардеп-свободовец Андрей Ильенко уверен, что мотивом избиения его и правозащитника Сидора Кизина была попытка напугать украинское общество.

Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

"На самом деле, цель вчерашнего нападения – не просто избиение меня и Кизина. Нас это не испугает – наоборот, еще больше мотивирует. Несколько дней отлежаться – и снова в бой. Приступы профессиональных шакалов со спины 5 на 1 – это очень мотивирует, я вам скажу", - заверил он.

По словам депутата, напугать украинское общество нападавшие хотели самим фактом избиения в центре столицы.

"Мол, если нардепа и известного правозащитника десяток бандитов накрывают прямо на выходе из РУВД в центре столицы – то чего тогда ждать другим гражданам? Это очередное звено в цепи провластного террора – избиения активистов, арестах, преследованиях, поджогах автомобилей. Но народ не удастся запугать. Линия страха уже перейдена. И назад дороги нет", - заявил свободовец.

Напомним, вечером 3 января неизвестные избили народного депутата Андрея Ильенко и его адвоката Сидора Кизина.

Главные подробности нападения смотрите в спецтеме "Главреда".