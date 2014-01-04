В милиции отказались рассматривать попытку убийства Ильенко

В милиции отказались говорить о попытке убийства народного депутата Андрея Ильенко и правозащитника Сидора Кизина, поскольку характер полученных ими травм не подтверждает этой версии.

Об этом сообщил начальник следственного управления МВД Киева Анатолий Евмин, передает УНН.

"Ему нанесены легкие телесные повреждения – это ссадины мягких тканей головы, у него есть ушибы носа. Но то, что писали в Интернете о переломе челюсти и носа – такого у него нет. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза по степени тяжести телесных повреждений", - сказал он.

По его словам, вывод о легких телесных повреждениях был предоставлен врачами больницы, в которую обратились избитые свободовцы.

Отдельно Евмин подчеркнул, что расследование ведется по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

Также следователь подчеркнул, что милиция обратилась в банк, который расположен напротив места происшествия с просьбой предоставить видео с камер наблюдения.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, среди версий нападения на свободовцев следствие рассматривает месть их однопартийцев.

В свою очередь, сам Ильенко мотивом расправы считает попытку запугать украинское общество.

Также отметим, что ранее в оппозиции потребовали изменить квалификацию преступления – с "хулиганства" на "попытку убийства" и "нападение на государственного деятеля".

Кроме того, оппозиционеры заявили о том, что не исключают причастности милиции к этому нападению, поскольку о времени завершения допроса Ильенко знал только следователь.

Главные подробности резонансного нападения на Ильенко и Кизина смотрите в спецтеме "Главреда".