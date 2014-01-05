Яценюк считает, что Майдан должен простоять еще год

По мнению лидера парламентской фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, киевский Майдан должен оставаться до президентских выборов 2015 года.

Об этом он заявил 4 декабря в эфире 5 канала, сообщает Интерфакс-Украина.

"Майдан должен оставаться в центре Киева как сердце украинской свободы, как определенный мобилизационный пункт. Но мы сможем победить только тогда, когда Майданом станет вся Украина – от Запада до Востока", – заявил политик.

В то же время, он очертил план действий Майдана.

"Майдан не имеет права стоять, потому что если Майдан стоит – это означает, что мы регрессируем, а не прогрессируем. Именно поэтому Майдан сейчас ввел новую тактику – тактику определенных таких партизанских вылазок, когда Майдан идет к милиции, к Януковичу, Азарову, Рыбаку, когда Майдан защищает своих активистов возле ГАИ, когда Майдан постоянно за что-то борется", – пояснил нардеп.

В этом контексте Яценюк отметил, что общественное объединение "Майдан" создано для защиты результатов голосования на президентских выборах в 2015 году.

"Мы имеем год на то, чтобы подготовиться к проведению президентских выборов. На то, чтобы те сотни тысяч людей, которые были на Майдане, приложили свои усилия для работы в комиссиях, в качестве наблюдателей, агитаторов, и для того, чтобы приехать сюда, в Киев, в ночь, когда будут считать голоса и определяться, кто выиграл президентские выборы, и защитить выбор миллионов украинцев", – отметил он.

Как ранее писал "Главред", Арсений Яценюк опроверг возможность выдвижения единого кандидата от оппозиции перед началом президентской кампании 2015 года.

Он подчеркнул, что единый кандидат оппозиции появится только во втором туре.