В Донецке Евромайдан устроил марш с ведрами, а в Харькове – читал Пушкина

В воскресенье, 5 января, сторонники евроинтеграции Украины провели несколько акций Евромайдана в регионах. В Донецке прошел марш с ведрами, в Запорожье прошло народное вече, а в Харькове – читали стихи Пушкина.

По центру Донецка с флагами, лозунгами и ведрами прошли около сотни горожан. Их маршрут пролегал от постоянного места сбора донецкого Евромайдана - памятника Шевченко, к центральной елке города, сообщает ТСН.

Люди несли самодельные плакаты, гудели в дудки и гремели в пустые ведра - пытаясь таким образом быть услышанными и поднять на протесты земляков.

Тем временем в Запорожье на вече собралось более тысячи горожан. Они требовали отставки Кабмина и привлечения к ответственности виновных в массовом избиении участников Евромайдана.

К запорожцам присоединились участники автопробега, которые отправились из столицы на юго-восток. Несколько авто с символикой Украины и ЕС здесь встретили аплодисментами.

В Харькове активисты Евромайдана провели поэтические чтения и шествие от памятника Тарасу Шевченко до памятника Александру Пушкину, сообщает "Интерфакс-Украина".

Поэт и активист харьковского Евромайдана Сергей Жадан рассказал, что поход к Пушкину подчеркивает: Евромайдан касается русскоязычных граждан так же, как и украиноязычных.

"В Харькове традиционно русскоязычная культура была мощной, сильной, она и сейчас такой остаётся. И нам важно подчеркнуть, что то, что тут происходит, касается не только украиноязычных граждан", - объяснил поэт.

По ходу шествия активисты скандировали "Харьков, вставай!". А в начальной и конечной точке стихи читали харьковские поэты (Сергей Жадан, Леонид Логвиненко, Ростислав Мельников, Виктор Бойко) и их киевские коллеги (Иван Андрусяк и Светлана Поваляева).

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня в Киеве на Майдане Независимости собрались десятки тысяч человек, которые устроили молебен во здравие избитой журналистки Татьяны Чорновол.