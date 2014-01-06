По делу об избиении Ильенко милиция допросила 50 человек

Киевская милиция уже допросила около 50 человек, которые могли быть свидетелями избиения нардепа Андрея Ильенко и правозащитника Сидора Кизина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает ТСН.

Кроме того, по этому делу уже назначены пять экспертиз и запрошены записи камер наблюдения из банка, расположенного напротив места нападения.

Милиция также отработала маршрут передвижения потерпевших, чтобы выяснить, были ли на их пути камеры наблюдения в других учреждениях.

Всем организациям, оборудованным камерами видеонаблюдения, милиция направила соответствующие запросы с просьбой передать записи за вечер 3 января.

Напомним, как сообщал "Главред", нападение на свободовцев Ильенко и Кизина произошло вечером 3 января, после того, как они вышли с допроса в Шевченковском РУВД.

Позже в "Свободе" заявили о возможной причастности милиции к избиению.

В ответ МВД заявило, что одной из версий нападения, которую рассматривает следствие, является месть бывших свободовцев, исключенных из партии.