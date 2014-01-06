Автомайдан "промахнулся" и вместо Табачника пикетировал обычную квартиру

Вместо пикетирования квартиры министра образования Дмитрия Табачника, участники Автомайдана провели акцию под квартирой, которая не имеет никакого отношения к главе МОН.

Об этом 6 января рассказал организатор Автомайдана Дмитрий Булатов на своей странице в Facebook.

"Вчера была поездка на Ярославов Вал к министру Дмитрию Табачнику. К сожалению, мы промахнулись. Информация (об адресе Табачника) была получена от одного из депутатов. Автомайдановцы сожалеют о допущенной ошибке.... От имени всего Автомайдана мы просим жителей квартиры (ул. Ярославов вал, 28) простить нас за причиненный моральный ущерб и неудобства", – написал он.

В то же время, Булатов подчеркнул, что Автомайдан готов обеспечить охрану и защиту жильцов квартиры, которую они по ошибке взяли в осаду.

"В случае допущенной ошибки мы готовы по требованию жильцов квартиры дежурить возле их подъезда круглосуточно – охранять и защищать их столько, сколько необходимо", – подчеркнул организатор акции.

В комментарии Украинской правде Булатов отметил, что информацию об адресе Табачника участники акции получили от одного из народных депутатов. По его словам, почему был предоставлен неправильный адрес, еще предстоит выяснить.

Жительница квартиры, под дверью которой Автомайдан устроил пикет, заявила, что живет в доме с 1996 года и ни в нем, ни в этой квартире Табачник не проживал.

Как ранее писал "Главред", 5 января, после визита к загородному дому главы МВД Виталия Захарченко участники Автомайдана устроили пикет под домом на Ярославовом Валу, 28, где по данным активистов, находилась двухэтажная квартира министра образования Дмитрия Табачника.