Под Киевом задержали машину активиста Автомайдана, гаишник ударил помощника депутата - СМИ

Около 17 часов понедельника, 6 января, на въезде в Киев с Новообуховской трассы ГАИ остановила и задержала машину одного из лидеров Автомайдана Сергея Пояркова. Возник конфликт, в результате которого один из гаишников ударил жезлом по лицу помощника нардепа Дмитрия Андриевского.

Об этом сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на своего корреспондента.

По информации издания, гаишники отказываются отпускать машину Пояркова до того момента, пока он не подпишет протокол о якобы совершенном им административном нарушении 29 декабря во время автопробега на Межигорье.

На месте собрались около 10 активистов Автомайдана и примерно столько же сотрудников ГАИ. По словам активистов, в ходе словесной перепалки один из инспекторов нанес жезлом удар по лицу помощнику народного депутата Дмитрия Андриевского, который приехал на место, чтобы вмешаться в конфликт.

По состоянию на 18 часов сам Поярков и собравшиеся на трассе активисты ждали приезда оперативной группы милиции для подачи заявления о незаконном задержании транспортного средства, а также о нанесении побоев помощнику народного депутата.

Тем временем, по утверждению майора ГАИ Сергея Гончаренко, который находится на месте инцидента, машина активиста была остановлена на основании рапорта одного из инспекторов ГАИ от 29 декабря. При этом Гончаренко не смог назвать имя должностного лица, на которое был подан рапорт, а также отказался назвать имя руководителя, который в устной и письменной форме отдавал приказ остановить машину Пояркова на основании данного рапорта.

Также Гончаренко не смог объяснить юридический механизм, на основании которого возможно задержать машину при наличии одного только рапорта.

Напомним, сотрудники ГАИ уже в течение нескольких дней вызывают людей, которые 29 декабря ездили в Межигорье пикетировать резиденцию президента Виктора Януковича, на разговор в районные управления. Больше о таких действиях милиции читайте в статье "Главреда": Как и зачем гаишники ходят к участникам Автомайдана: рассказ очевидца.