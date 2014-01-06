За пикет у дома Захарченко возбуждено уголовное дело - СМИ

Участники пикетирования дома главы МВД Виталия Захарченко сообщили о возбуждении уголовного дела по факту раскрашивания забора.

Об этом говорится в заявлении сообщества Евромайдан SOS на странице в Facebook.

"К Евромайдану SOS начали обращаться участники мирного собрания под поместьем министра внутренних дел Виталия Захарченко, которое состоялось 26 декабря. Как объяснили при вручении документа, возбуждено уголовное дело по факту раскрашивания забора министра", - говорится в сообщении.

При этом юрист Дмитрий Йовдий, который помогает участникам Автомайдана, назвал такое развитие событий настоящим абсурдом.

"В МВД решили, что по степени общественной опасности такое действие активистов равносильно уголовному преступлению", - отметил он, добавив, что максимум, на что "тянет" такое нарушение - "административный проступок".

"Это очередной способ давления на участников Автомайдана с целью ограничения свободы мирных собраний", - подчеркнули в сообществе Евромайдан SOS.

Позже в партии "Батькивщина" заявили, что милиция вызывает на допрос участников пикетирования дома Захарченко, которое прошло 5 января.

"Стало известно, что люди получают повестки на допрос в уголовном производстве по факту хулиганства. Если Захарченко ищет, кто это сделал – это фракция "Батькивщины" в полном составе. Поименный перечень депутатов можно найти на официальном сайте Верховной Рады Украины", - заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Также лидер фракции сообщил, что "мы готовы оклеить такими наклейками дверь в кабинет Захарченко. А также готовы сделать явку без повинной".

Напомним, как сообщал "Главред", 26 декабря несколько сотен активистов провели пикетирование загородного дома Захарченко.

Митингующие пришли с плакатами "Ката - геть!", а также фотографиями избитой журналистки Татьяны Черновол. Участники разложили перед забором окровавленные портреты Захарченко и сделали большую надпись "Здесь живет палач!".