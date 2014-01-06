За пикет у дома Захарченко возбуждено уголовное дело - СМИ

6 января 2014, 19:27

Участники пикета у загородного дома Захарченко сообщили о возбуждении уголовного дела по факту раскрашивание забора.

Пикет у дома Захарченко

Участники пикетирования дома главы МВД Виталия Захарченко сообщили о возбуждении уголовного дела по факту раскрашивания забора.

Об этом говорится в заявлении сообщества Евромайдан SOS на странице в Facebook.

"К Евромайдану SOS начали обращаться участники мирного собрания под поместьем министра внутренних дел Виталия Захарченко, которое состоялось 26 декабря. Как объяснили при вручении документа, возбуждено уголовное дело по факту раскрашивания забора министра", - говорится в сообщении.

При этом юрист Дмитрий Йовдий, который помогает участникам Автомайдана, назвал такое развитие событий настоящим абсурдом.

"В МВД решили, что по степени общественной опасности такое действие активистов равносильно уголовному преступлению", - отметил он, добавив, что максимум, на что "тянет" такое нарушение - "административный проступок".

"Это очередной способ давления на участников Автомайдана с целью ограничения свободы мирных собраний", - подчеркнули в сообществе Евромайдан SOS.

Позже в партии "Батькивщина" заявили, что милиция вызывает на допрос участников пикетирования дома Захарченко, которое прошло 5 января.

"Стало известно, что люди получают повестки на допрос в уголовном производстве по факту хулиганства. Если Захарченко ищет, кто это сделал – это фракция "Батькивщины" в полном составе. Поименный перечень депутатов можно найти на официальном сайте Верховной Рады Украины", - заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Также лидер фракции сообщил, что "мы готовы оклеить такими наклейками дверь в кабинет Захарченко. А также готовы сделать явку без повинной".

Напомним, как сообщал "Главред", 26 декабря несколько сотен активистов провели пикетирование загородного дома Захарченко.

Митингующие пришли с плакатами "Ката - геть!", а также фотографиями избитой журналистки Татьяны Черновол. Участники разложили перед забором окровавленные портреты Захарченко и сделали большую надпись "Здесь живет палач!". 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Евромайдан Захарченко активисты поместье Автомайдан дом Захарченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять