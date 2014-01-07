За блокирование спецназа под Киевом активисту УДАРа грозит три года тюрьмы

7 января 2014, 16:13

Активисту УДАРа Сергею Сабову, который участвовал в блокировании спецподразназа из Василькова на Киев, грозят три года тюрьмы.

  • Блокирование "Тигра" Facebook Андрея Пышного
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Активисту УДАРа Сергею Сабову за блокирование выезда автобусов спецподразделения "Тигр" из Василькова на Киев 9 и 10 декабря грозят три года лишения свободы.

Об этом сам активист сообщил на своей странице в Facebook.

"Итак, подозреваемый. Статья 279, ч.1 УК (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия)", - отметил Сабов.

Кроме того, он сообщил о давлении на него и других активистов из Василькова.

"Заявляю, что это является грубым нарушением Закона и Конституции Украины, моих прав и свобод. Как депутат Васильковской горсовета, в соответствии с Законом "О статусе депутатов местных советов", требую устранения нарушений законности и установления правового порядка", - добавил Сабов.

По его словам, "ни одним нормативным документом и законом не предусмотрено введение на территорию Василькова спецподразделения ВВ МВД Украины "Тигр" и размещение его на территории Минобороны Украины".

"Ни одного документа на мои требования и требования нардепов командование не предоставило", - отметил он.

Также  Сабов заявил, что требует привлечения к ответственности лиц, которые грубо нарушили закон и способствовали незаконным действиям со стороны командования и служащих спецподразделения "Тигр" в отношении участников пикетирования.

"К гражданам Василькова была применена физическая сила, их имущество было повреждено. Все эти факты были обнародованы еще месяц назад, но на них никак не отреагировали ни прокуратура, ни милиция, ни городская власть", - отметил Сабов.

"8 января в 17:00 я с адвокатом Николаем Недилько буду пытаться объяснить следователю Татьяне Кураченко всю абсурдность этого политического дела", - добавил он.

Напомним, 10 декабря в Василькове активистов, которые блокировали выезд спецподразделения "Тигр", разогнали, чтобы расчистить дорогу на Киев.

После этого активисты еще раз попытались заблокировать автобусы на Одесской трассе, однако их машины оттащили в кюветы, а колеса прокололи.

Как известно, соответствующая статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют Сабову, предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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