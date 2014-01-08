Чорновол рассказала о своем здоровье: я готова пикетировать Межигорье

Чорновол волнует судьба ее носа, который был поврежден во время избиения.
Журналистка Татьяна Чорновол во время телефонного моста под Минздравом сообщила активистам, что сейчас у нее повышенная температура, но прогноз оптимистический.
"Чувствую себя лучше. Прогноз в принципе оптимистичен, но сейчас у меня температура", - сообщила Черновол, передает УНН.
По ее словам, ее волнует судьба ее носа, который был поврежден во время избиения. Черновол отметила, что у нее была разбита кость носа и был вживлен хрящ. Это, возможно, потребует операции в будущем, говорит активистка.
Кроме того, она сообщила, что согласна хоть сегодня пойти к резиденции Президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, чтобы улучшить жизнь Украины.
Также она заявила, что никто ее не собирался выписывать из больницы, и она не собирается судиться с Министром здравоохранения Раисой Богатыревой за распространение информации о ее выписке из больницы.
Напомним, Чорновол ранее заявила, что ее избиение было заказано лично Виктором Януковичем.
Как известно, журналистка была жестоко избита в ночь на 25 декабря 2013 года в Киевской области.
27-28 декабря Печерский районный суд Киева избрал для пяти подозреваемых в нападении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Шестого подозреваемого милиция объявила в розыск.
По одной из версий, причиной нападения стало то, что журналистка протаранила элитную иномарку.
В Минздраве заявили, что этап стационарного лечения Чорновол в больнице окончен, но она якобы отказывается выписываться.