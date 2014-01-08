Оппозиция потребовала от Пшонки и Захарченко отчета перед Радой

Лидер УДАРа Виталий Кличко потребовал от глав украинских силовых ведомств – МВД Виталия Захарченко, Генпрокуратуры Виктора Пшонки и СБУ Александра Якименко - на следующей неделе прийти в Верховную Раду и отчитаться, почему не выполняется закон об амнистии и освобождении всех арестованных участников Евромайдана.

Об этом "Главред" сообщает со ссылкой на пресс-службу УДАРа.

"Мы требуем от Генпрокуратуры прекратить давление на общественных активистов и людей, которые отстаивают свои права. Это давление сегодня приобретает беспрецедентные масштабы. А также обеспечить выполнение закона о прекращении преследований участников массовых акций. Не услышало общество и о ходе расследования дел об избиении студентов, журналистов, активистов и Татьяны Чорновол. Не говоря уж о том, что до сих пор не названы и не привлечены к ответственности все причастные к этим преступлениям", - заявил Кличко.

"Генпрокурор Виктор Пшонка сегодня на встрече заявил, что прокуратура не может установить беркутовцев, которые жестоко избивали студентов. Пусть тогда прокурор придет и расскажет, чем на самом деле занимается его ведомство ", - подчеркнул оппозиционер.

По его словам, УДАР также требует от Генпрокуратуры взять под контроль и обеспечить прозрачное расследование дел о давлении и на представителей партии.

"Это сегодня, в частности, председатель молодежного крыла УДАРа Дмитрий Белоцерковец, которому не дают жизни в Севастополе, Сергей Сабов на Киевщине, которого вызывают на допросы по делу за участие в блокировании выезда автобусов спецподразделения "Тигр" из Василькова на Киев 9-10 декабря и преследования других наших активистов", - отметил лидер УДАРа.

Ранее "Главред" сообщал, что на встрече с оппозиционными нардепами главный прокурор Виктор Пшонка рассказал о том, что еще одному руководителю киевской милиции сегодня было объявлено подозрение о преступлении.