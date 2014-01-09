В оппозиции рассказали, когда Евромайдан начнет забастовку

Нардеп из возглавляемой Виталием Кличко фракции УДАРа – Павел Розенко – рассказал о том, что после Рождества сторонники Евромайдана готовят забастовку, сообщает "Сегодня".

При этом Розенко уточнил, что слова "после Рождества" не нужно воспринимать буквально: "Сроки и цели забастовки еще обсуждаются, в частности на переговорах с профсоюзами, хотя уже сейчас ясно, что одной из целей будет отставка правительства. Ориентировочно можно сказать, что предупредительная забастовка состоится в конце января, а если ее требования не будут выполнены, то в феврале будет бессрочная".

А нардеп от "Батькивщины" Юрий Стець уверен: "Идея забастовки обязательно будет использована — это сильный аргумент в борьбе с властью".

Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 8 января, представители совета ВО "Майдан" заявили о формировании стачкома и переходе к более активным действиям.